«Балаган необразованных» для американцев: в России этот фильм обожает каждый

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в 1973 году стала лидером кинопроката СССР. До сих пор ее с удовольствием пересматривают миллионы зрителей под Новый год. А вот часть американцев в пух и прах раскритиковала картину, не оценив находчивость режиссера и оригинальность сюжета, придуманного Михаилом Булгаковым в своей пьесе.

В критических рецензиях зарубежные зрители отмечают, что большинство культурных отсылок в кадре остаются для них непонятными. Обилие песен тоже не понравилось иностранцам, заметившим, что комедию пытаются превратить в мюзикл, из-за чего ее интересно смотреть только маленьким детям.

Много вопросов у жителей Америки вызвала и правдоподобность интриги с путешествиями во времени и пространстве. Такую вольную интерпретацию законов физики они назвали балаганом для необразованных. Кроме того, в некоторых отзывах критикуются идеи режиссера, например, черно-белые сцены во время снов. Тем не менее на зарубежном сайте IMDb советская комедия все равно имеет довольно высокий рейтинг в 8,3 балла.