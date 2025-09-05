Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех

Культовый «Брат» кажется таким узнаваемым и родным, что многие уверены: знаю его наизусть. Но есть деталь, которую до сих пор не все замечают — целый ряд персонажей в фильме говорит чужими голосами.

И это не случайность, а вполне осознанный прием Алексея Балабанова. Нет, дело было не в том, что режиссеру «не нравились голоса».

Балабанов создавал образ как конструктор: внешность одного актера, голос другого, а на выходе — персонаж, у которого все работает идеально. По его логике, если голос звучал слишком мягко или просто не в попад, он заменял его в финальном монтаже. Так он еще и избавлялся от актерских «отсебятин», которые терпеть не мог. Все должно было звучать ровно так, как задумал он.

Кто в «Брате» говорит чужим голосом

Таксист в Нью-Йорке (Роман Токарь) говорит голосом Юрия Стоянова.

Мать братьев Багровых (Татьяна Захарова) — озвучена Ниной Усатовой.

Проститутка «Мэрилин» (Дарья Юргенс) получила голос Натальи Даниловой.

Круглый с его фирменными «фразочками» говорит голосом Александра Строева.

Даже эпизодические охранники и бандиты звучат не своими голосами.

Балабанов явно кайфовал от самого процесса. Однако если здесь еще можно как-то объяснить переозвучку неопытностью актеров или несовпадениями по темпераменту, то следующий герой явно не заслужил «потерять» голос.

Самая странная история — Виктор Сухоруков

В роли Татарина Виктор Сухоруков выкладывался на полную — и стал одним из самых любимых персонажей у зрителей. Но его все равно переозвучили. Голосом для персонажа стал актер Алексей Полуян (тот самый капитан Журов из «Груза 200»).

Ирония в том, что голоса у Сухорукова и Полуяна почти идентичны. Если прислушаться к сценам в оригинале и после «вмешательства», отличить сложно. Зачем тогда менять?

Балабанов считал, что Сухоруков внешне идеально попадал в образ беспринципного бандита, но голос звучал слишком мягко. Полуян же умел добавить ту самую «жесткость», недостающую персонажу.

Расчитались актеры друг с другом позже. В «Брате» Полуян озвучивает Сухорукова. А в «Грузе 200» все наоборот — Сухоруков озвучивает Полуяна.

Два актера буквально поменялись голосами в фильмах Балабанова. Вот такие решения гения, причины которых не суждено разгадать.

