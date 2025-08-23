Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили

Меню
23 августа 2025 13:17
И да, после были шутки о ее цензуре на Netflix.

Сцена в трамвае из фильма «Брат» давно стала культовой. Диалог Данилы Багрова с кавказцами ушёл в народ, оброс цитатами и мемами, даже получил адаптацию на Netflix. Но за одним из ключевых эпизодов картины скрывается история долгих сомнений самого Сергея Бодрова.

Слова, которые тяжело произнести

По сценарию герой Бодрова в трамвае грубо оскорбляет собеседников по национальному признаку. Фраза стала одной из самых известных реплик фильма, но сам артист признавался: именно эта сцена далась ему труднее всего.

«В эпизоде с кавказцами в трамвае мне не хотелось произносить эти слова. Я прекрасно понимал, что это роль, но всё равно…» — говорил Сергей Бодров.

Для него, человека по характеру мягкого и далёкого от агрессии, было непросто озвучить столь оскорбительные выражения. Он сопротивлялся и долго пытался убедить режиссёра смягчить текст, но Алексей Балабанов настоял.

«Эти слова говорят все»

Балабанов объяснял: важна не провокация, а честность. Такие слова произносятся в реальной жизни (и по сей день), и если закрывать на это глаза, проблемы не исчезнут.

«Их говорят не монстры, не чудовища, их иногда говорят практически все. И если на это не обращать внимания, легче-то не станет. В социальном смысле это точное попадание — не очень приятное для всех, но точное».

Было стыдно

Даже после успеха «Брата» и всенародной любви к Даниле Багрову Сергей Бодров много лет испытывал неловкость за реплику своего героя. В интервью он не раз подчёркивал, что лично не разделяет подобных взглядов и осуждает любую форму национальной неприязни.

Сцена в трамвае стала одной из самых обсуждаемых в карьере Бодрова, а сам фильм — отражением сложного и противоречивого времени. Впрочем, жители Кавказа негатива к артисту не испытывали, а его смерть в Кармадонском ущелье стала для них шоком.

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются.

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Игорь Мустафин
