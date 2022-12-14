Балабанов ловко связал «Брата» и «Белое солнце пустыни», но никто не заметил

Казалось бы, фильмы «Брат» и «Белое солнце пустыни» мало что связывает — у картин разные темы, к тому же и сняты они с большим временным промежутком. Если истерн Владимира Мотыля вышел на экраны в 1970 году, то драма Балабанова увидела свет только спустя 27 лет. Тем не менее обе ленты объединяет один и тот же актер, образ которого перекочевал из советского фильма в российский. Речь идет о Виталии Матвееве, который в основном играл лишь в эпизодах.

В «Белом солнце пустыни» он воплотил на экране разбойника — вооружившись ружьем, его персонаж пытался убить Сухова в сцене боя у резервуара с нефтью. В «Брате» Балабанов вновь дал Матвееву в руки оружие. Он исполнил роль соседа, у которого герой Бодрова покупает ружье. С экрана Виталий сыпал фразами, которые быстро ушли в народ, например, «Все ходют и ходют». Актер так талантливо показал человека из народа, что многие зрители и не догадывались о его большой фильмографии и профильном образовании. Да и тот мостик, который проложил между двумя разными фильмами Балабанов, никто не заметил.