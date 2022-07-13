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«Балабанов бы вам такое не простил»: россияне выступили против съемок «Брата 3»

13 июля 2022 16:05
«Балабанов бы вам такое не простил»: россияне выступили против съемок «Брата 3»

Зрители не смогли скрыть свое возмущение.

Пользователи Сети раскритиковали трейлер картины «Брат 3». Мнением они поделились на YouTube-канале проекта.

В минувший вторник режиссер Валерий Переверзев представил публике официальный трейлер продолжения истории Алексея Балабанова. В двухминутном ролике можно увидеть голливудскую звезду Эрика Робертса, Василия Карпенко, рэпера Птаху и других знаменитостей. При этом пока неизвестно, будет ли лента иметь какое-либо отношение к легендарной дилогии про Данилу Багрова или лишь вдохновлена той историей.

Пользователи Сети не оставили без внимания трейлер картины. В комментариях многие весьма негативно высказались о будущем фильме, призвав продюсеров даже отказаться от его выпуска.

«Это какая-то пародия на фильм?! Танцы на костях Балабанова и Бодрова», «Как у вас совести хватает снимать такое? Неужели нельзя память гениальных людей уважать?», «Балабанов бы вам такое не простил», — не скрывают своего возмущения зрители.

Пока неизвестно, когда именно картина выйдет в кинопрокат.

Фото: Кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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