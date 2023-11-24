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Киноафиша Статьи Багров бы глазам не поверил: в этой бабушке не узнаете Свету из «Брата» (фото)

Багров бы глазам не поверил: в этой бабушке не узнаете Свету из «Брата» (фото)

24 ноября 2023 08:15
Багров бы глазам не поверил: в этой бабушке не узнаете Свету из «Брата» (фото)

Жизнь сильно потрепала.

Роль водителя грузового трамвая Светы Алексей Балабанов создал специально для Светланы Письмиченко. Другую актрису в амплуа подруги Данилы Багрова режиссер не видел.

Артистка потрясающе вписалась в образ. Ради съемок в картине она даже научилась управлять поездом. Поскольку денег на одежду для актеров у съемочной группы не было, знаменитость приносила на площадку свою одежду. Все усилия оказались не напрасны — колоритная героиня покорила зрителей.

С тех пор прошло вот уже больше 25 лет. И сегодня Багров не поверил бы глазам, увидев Свету. К своим 58 годам Письмиченко превратилась в бабушку. Она сильно постарела, но карьеру все же не закончила.

Звезда и сегодня активно снимается в российских сериалах. Играет она в основном возрастных, потрепанных жизнью дам. Примерять на себя другое амплуа внешность ей уже, увы, не позволяет.

Багров бы глазам не поверил: в этой бабушке не узнаете Свету из «Брата» (фото)
Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997), кадр из фильма «Эксперимент» (2022)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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