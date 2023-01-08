Баффи покаялась спустя много лет: творящееся во время съемок повергнет в шок

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» завершился в 2003 году, но до сих пор может похвастаться большим количеством поклонников. Между тем они даже не представляют, что скрывало закулисье культового проекта.

Зачинщицами беспредела стали Элисон Хэннигэн и Сара Мишель Геллар, которой досталась главная роль. Оказалось, что две актрисы на дух не переносили друг друга, что не могло не сказаться на съемочном процессе.

Долгое время размолвки знаменитостей скрывали от публики. Лишь спустя много лет Баффи все-таки покаялась во всех грехах. Как пишет портал Etonline , звезда экрана призналась, что действительно не питала симпатии к коллеге по цеху, из-за чего обстановка была, мягко говоря, напряженной.

В то же время Сара Мишель Геллар уточнила, что в этом виновата не только Хэннигэн. По словам знаменитости, рабочая атмосфера была слишком токсичной и прямо располагала к разного рода конфликтам.