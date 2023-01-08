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Баффи покаялась спустя много лет: творящееся во время съемок повергнет в шок

8 января 2023 21:00
Баффи покаялась спустя много лет: творящееся во время съемок повергнет в шок

Правда о конфликте звезд вышла наружу.

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» завершился в 2003 году, но до сих пор может похвастаться большим количеством поклонников. Между тем они даже не представляют, что скрывало закулисье культового проекта.

Зачинщицами беспредела стали Элисон Хэннигэн и Сара Мишель Геллар, которой досталась главная роль. Оказалось, что две актрисы на дух не переносили друг друга, что не могло не сказаться на съемочном процессе.

Баффи покаялась спустя много лет: творящееся во время съемок повергнет в шок

Долгое время размолвки знаменитостей скрывали от публики. Лишь спустя много лет Баффи все-таки покаялась во всех грехах. Как пишет портал Etonline, звезда экрана призналась, что действительно не питала симпатии к коллеге по цеху, из-за чего обстановка была, мягко говоря, напряженной.

В то же время Сара Мишель Геллар уточнила, что в этом виновата не только Хэннигэн. По словам знаменитости, рабочая атмосфера была слишком токсичной и прямо располагала к разного рода конфликтам.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров», 1997-2003
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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