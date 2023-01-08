Бабушку перещеголял: гляньте, каким красавцем вырос внук Джины Лоллобриджиды

Джина Лоллобриджида вписала свое имя в историю мирового кинематографа не только благодаря потрясающему актерскому таланту, но и благодаря невероятной красоте. При этом она не только построила успешную карьеру, но и наладила личную жизнь.

Своему мужу Милко Скофичу артистка родила сына, которого назвала в честь супруга. Милко Скофич-младший стал экономистом и женился. Пара вырастила сына Дмитрия, который решил пойти по стопам своей именитой бабушки.

Пока в фильмографии начинающего артиста не так много работ — его дебют на экране случился в 2018 году. В 2022-м поклонники увидели новый проект с участием звездного наследника: он снялся в одной из короткометражек.

Интернет-пользователи отмечают, что Дмитрий даже перещеголял свою бабушку. Не будет преувеличением сказать, что внук Джины Лоллобриджиды вырос настоящим красавцем — очаровательный статный брюнет заставляет сердца прекрасных дам биться чаще.