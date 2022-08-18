«Бабушкины плавки»: оголившуюся Подольскую безжалостно растоптали фанаты

Наталья Подольская, отправившись вместе с мужем и двумя детьми на отдых в Испанию, не пожелала оставлять поклонников без своих пикантных фотографий. В социальных сетях певица выложила сразу несколько снимков, на которых с энтузиазмом позирует на пляже, облачившись в бикини.

В подписи к публикации исполнительница подметила, что, наконец, настало ее время выкладывать нечто подобное, но попала впросак. Фолловеры не оценили поступок оголившейся супруги Владимира Преснякова и безжалостно растоптали ее в комментариях.

Одним не понравился купальник артистки, другим — ее фигура. «Надела бабушкины плавки», «Фотошоп 100%», «Плоская», — заявили интернет-пользователи.

Впрочем, Подольская на их едкие замечания внимание не обратила. Ранее звезда говорила, что после вторых родов задалась вопросом о том, как вернуть былую форму. Певица старалась находить время для домашних тренировок, чтобы как можно быстрее избавиться от лишних килограммов.