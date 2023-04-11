Бабушкина радость: Лисовец раскрыл, без какой обуви не обойдется ни одна модница

Грядущий модный сезон диктует свои тренды. К счастью, совершенно необязательно бегать по магазинам в поисках новинок — этой весной актуальны ботинки из бабушкиного сундука. Об этом сообщил известный стилист Влад Лисовец.

Знаток моды утверждает, что в тренде любая обувь с массивной и грубой подошвой, будь то летние сапоги, ботинки, туфли и даже босоножки. Также в моде квадратный носок, о чем важно помнить каждой моднице. Что касается цветов, то стоит отдать предпочтение золотистым и ярким оттенкам.

Такой стиль отсылает к 70-м и расцвету глэм-рока, когда в моду вошли огромные платформы и кричащие тона.

Еще один тренд, который Лисовец окрестил как «бабулина радость», противоположен брутальному и вычурному. В моду входят скромные туфли с закрытыми носками, цветочками и ремешками на щиколотке. Эта тенденция придется по вкусу тем, кто предпочитает невысокий каблук. На своем сайте Лисовец описал главный тренд этого сезона: «Ассорти: и казаки, и кожа, и цвет, и грубая подошва».