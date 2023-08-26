Бабушкин ремонт: потеряете дар речи, увидев как выглядела московская квартира Дроздова

Николай Дроздов за более чем 40 лет в эфире стал одним из самых узнаваемых ведущих. Но несмотря на столь звездный статус, в жизни он — скромный и абсолютно неприхотливый человек. Долгое время вместе с семьей любитель животного мира обитал в крохотной квартире, которая давно требовала обновления.

Когда жилище Дроздова показали в программе «Идеальный ремонт», то многие зрители просто ужаснулись. Кухня площадью в 5 «квадратов» не могла похвастаться даже современным гарнитуром, на ней стояла старая советская мебель. В коридорах были размещены простенькие шкафы и постелен дешевый линолеум на полу. Ванная комната также оказалась далека от идеала.

Таким образом Дроздов вместе с супругой жили как типичные пенсионеры с «бабушкиным ремонтом». Дизайнеры шоу помогли преобразить квартиру, обновив покрытия стен, полов и потолков, а также закупив современную технику. При этом, простоту и аскетичность, о которой так просил ведущий, мастерам тоже удалось сохранить — в жилье не появились элементы кричащей роскоши.