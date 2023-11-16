Бабушкин дизайн за 90 миллионов: квартира Билана неприятно удивила россиян
Публика разочарована странным выбором певца.
Дима Билан остается одним из главных исполнителей в стране. Победитель «Евровидения», он стабильно выпускает хиты и дает яркие концерты для любимых слушателей. Неудивительно, что вместе с популярностью пришли и солидные гонорары. Недавно артист похвастался новой недвижимостью.
Певец обзавелся квартирой в самом центре Москвы с видом на Кремль. Правда, жилье оказалось совершенно «незвездным». Выбор Билана пал на старый жилой фонд. Высокие потолки, деревянные окна, обшарпанные стены и советский ремонт — показывая свои «хоромы», знаменитость объявила, что здесь можно встретить Новый год в стиле СССР. Поклонников решение артиста озадачило.
«Когда досталась квартира от бабушки», «На ремонт еще 20 миллионов придется потратить», «Ох, Дима, у старого жилфонда столько подводных камней. Надеюсь, ты сто раз подумал», — прокомментировали новость фанаты исполнителя.