Бабушкин дизайн за 90 миллионов: квартира Билана неприятно удивила россиян

Дима Билан остается одним из главных исполнителей в стране. Победитель «Евровидения», он стабильно выпускает хиты и дает яркие концерты для любимых слушателей. Неудивительно, что вместе с популярностью пришли и солидные гонорары. Недавно артист похвастался новой недвижимостью.

Певец обзавелся квартирой в самом центре Москвы с видом на Кремль. Правда, жилье оказалось совершенно «незвездным». Выбор Билана пал на старый жилой фонд. Высокие потолки, деревянные окна, обшарпанные стены и советский ремонт — показывая свои «хоромы», знаменитость объявила, что здесь можно встретить Новый год в стиле СССР. Поклонников решение артиста озадачило.