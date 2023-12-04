Бабушки нет, а внучка есть: кем Снегурочка приходится Деду Морозу на самом деле

Забавно, но факт: Снегурочку «сделали» родственницей Деда Мороза аж в 20-м веке. При этом все любители Нового года всегда считали девчушку внучкой Мороза. Оказывается, на детском утреннике в 1937 году персонажи выступили в тандеме. Так и породнились.

У Снегурочки, кстати, были родители, но никакого отношения к Деду Морозу, согласно славянскому фольклору, они не имели. Снегурочку, как становится понятно из ее имени, слепили из снега Иван и Марья, у которых не было детей, но было отчаянное желание стать родителями. Как водится, девочка ожила. Во всяком случае так гласят «Поэтические воззрения славян на природу», которые сделал сказкой Александр Афанасьев.

А ведь есть еще пьеса Александра Островского, где родители снегурочки — это Весна-Красна и Дед Мороз. Так что родственные узы между главными «держателями» Нового года доподлинно установить, скорее всего, уже не удастся. Да и какая, в общем-то, разница? Лишь бы под елкой лежал желанный каждым подарок.