Бабушки были правы: свистеть в доме точно нельзя, и вот почему

В старину люди верили, что свист в доме — очень плохая примета. Многие бабушки отчитывают за это внуков и по сей день. Как ни странно, но подобные поверья существуют у разных народов. И у них есть реальные причины.

Дело в том, что в давние времена свист считали слишком похожим на завывание ветра. А если по дому гуляет сквозняк, то это не сулит ничего хорошего и сегодня. В старину же продуваемое жилье грозило болезнями и даже смертью от холода. Моряки, попавшие в штиль, свистом вызвали попутный бриз, но без надобности старались не использовать этот способ. Слишком сильная буря могла перевернуть корабль или разбить его о скалы.

Со временем эти поверья превратились в приметы, которые сулят всевозможные напасти: от потери денег до одиночества или различных хворей. Но стоит помнить, что в обществе свист считается неприличным, поэтому издавать этот звук без надобности все же не следует.