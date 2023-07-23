Бабушке такое лучше не видеть: внучка Талызиной решила прославиться сомнительным способом

Анастасия Талызина поставила в неловкое положение свою знаменитую бабушку. Ради славы артистка оказалась готова на все, даже на сомнительные методы. Вот почему новую картину с участием звездной наследницы Валентине Талызиной лучше не смотреть.

В экшен-триллере «Кентавр» блондинка сыграла женщину легкого поведения. Анастасия призналась, что далеко не сразу вжилась в столь неоднозначную роль. Поначалу актриса осуждала свою героиню за ее выбор. И это немало мешало ей на площадке.

По уверению Талызиной, в реальной жизни она никогда не оказалась бы на месте Лизы. На премьере провокационной ленты артистке не удалось избежать вопросов и о ее бабушке. Анастасия заявила, что не стала советоваться с родственницей, прежде чем согласиться на роль «ночной бабочки».

Звезда подчеркнула, что у них с бабушкой совершенно разные взгляды на профессию, а следовательно и методы работы. По словам Талызиной, многие методы, которыми она пользуется, кажутся Валентине Илларионовне «странными».