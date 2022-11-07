«Бабушка в форме школьницы»: Пегова в обтягивающем мини вызвала оторопь

Ирина Пегова удивила пользователей Сети смелым нарядом. Артистка отправилась на постановку «Раймонда» в Большой театр, примерив миниатюрное алое платье от Valentino, что не смогли не оставить без внимания ее многочисленные фанаты.

По мнению пользователей Сети, 44-летней знаменитости необходимо выбирать образы намного скромнее. Она выглядит чересчур откровенно в столь обтягивающем платье, а сам фасон, подчеркивающий ее пышные формы, не подходит ей.

«Бабушка на хайпе», «Платье школьницы не ваше. Оставайтесь, пожалуйста, собой!», «Простите, но такое платье — смешно», — негодуют поклонники.

Также многие отметили, что после стремительного похудения Пегова потеряла свою уникальность и неповторимость. Якобы теперь ее сложно отличить от других знаменитостей, а одевается она в той же манере, что и остальные звезды.