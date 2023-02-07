Бабушка так и не увидела: внучка Алены Бондарчук выросла настоящей красавицей

С момента смерти Алены Бондарчук прошло вот уже 13 лет. Актриса умерла от рака груди и так и не смогла увидеть, как взрослеет ее любимая внучка Юлия Крюкова.

Звездная наследница появилась в браке Константина Крюкова с Евгенией Варшавской. Несмотря на появление общего ребенка, супруги расстались, но сумели сохранить ради дочери дружеские отношения. Бондарчук разводу сына не противилась и также не выступала против того, чтобы внучка осталась жить с матерью.

В этом году Юлия отметит свое 16-летие. Поклонники, глядя на фотографии Крюковой в социальных сетях, отмечают, что она выросла настоящей красавицей. По мнению многих интернет-пользователей, внучка Бондарчук унаследовала черты лица своего отца и вполне могла бы стать звездой экрана. А вот характером, как уверяет актер, дочь пошла не в него, а в своего деда — доктора философских наук Виталия Крюкова.