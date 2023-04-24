Бабушка советского кино Скворцова в молодости точно сводила мужчин с ума: перед такой сложно устоять

Свою самую яркую и большую роль Мария Скворцова сыграла довольно поздно. Когда актриса засветилась в образе матери Любы и Петра в культовом фильме «Калина красная», ей было 63 года.

После премьеры детища Василия Шукшина карьера знаменитости резко пошла в гору. Недолго думая, Скворцова променяла театральную сцену на съемочные площадки — она много работала, и каждая картина с ее участием становилась невероятно популярной. Так за звездой и закрепилось звание чуть ли не главной бабушки советского кино.

Тот факт, что Скворцова покорила отечественный кинематограф в зрелом возрасте, сыграл с ней злую шутку. Никто из многочисленных поклонников талантливой актрисы и не помнит, какой красавицей она была в молодости. Между тем звезда экрана обладала настолько яркой внешностью, что легко могла свести с ума любого мужчину.