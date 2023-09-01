Бабушка с внучкой: не верится, что Верочка из «Служебного романа» ровесница этой известной актрисы

Верочка, героиня Лии Ахеджаковой из «Служебного романа», предстает перед зрителями как самоуверенная женщина, следящая за модой. Именно у нее Людмила Калугина спрашивает совета и в отношениях, и в стиле, считая помощницу авторитетом.

При этом Верочке, как не раз отмечается в фильме, уже 39 лет. Она внимательно следит за собой, однако годы выдают ее возраст. В некоторых сценах можно заметить не только усталый взгляд, но и морщины. Современные же знаменитости к этому возрасту выглядят значительно моложе. Как оказалось, Меган Маркл, звезда «Форс-мажоров» и супруга принца Гарри, одного с ней возраста.

Подобное несоответствие удивило любителей кино. По их мнению, героиня Ахеджаковой и Меган Маркл выглядят как бабушка с внучкой, но точно не как ровесницы. И причина тут не только в модных нарядах, но и в ухоженности, а также в отношении к себе.