Бабушка с «приветом»: внучка выставила Немоляеву в неприглядном свете

Полина Лазарева, внучка Светланы Немоляевой, активно покоряет отечественный шоу-бизнес. Девушка уже снялась в 18 фильмах и сериалах, покорив многих зрителей своим талантом, а не так давно представила первый собственноручно срежиссированный фильм «Чайка».

Картину Полина показала на фестивале «Короче», где ее оценили эксперты и более опытные коллеги. И в свой фильм девушка не побоялась пригласить и знаменитую бабушку. Немоляева играет роль пожилой женщины со странностями. Постановщица предпочла не отдавать бабушке главную роль, но прославленная актриса взбудоражила публику весьма экстравагантным эпизодом.

Как утверждает сама Полина, ее картина задумывалась как комедия. Однако многие коллеги увидели в ней драму, что удивило молодой талант. И в итоге члены жюри присудили режиссеру специальный приз с формулировкой «Мы согласны — это комедия», оценив не только ее талант, но и яркую игру всего ансамбля артистов.