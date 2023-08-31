Бабушка открестилась, до деда не дотягивает: непростая судьба внучки Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский стал дедушкой в 1982 году, когда на свет появилась его внучка Анастасия. Девочка с детства мечтала стать актрисой, а после получения аттестата подала документы в Школу-студию МХАТ.

В учебном заведении Настя старалась не привлекать внимание к своей семье и носила фамилию мамы Буцкевич. После окончания обучения сменила ее на Смоктуновскую и начала строить карьеру.

Но Анастасии не удавалось добиться успеха. Ей предлагали лишь эпизодические роли и не брали ни в один театр. В итоге она даже начала играть в детских утренниках, так как денег едва хватало на жизнь.

В это же время от артистки отвернулись практически все родственники. Как признавалась Анастасия, она так и не смогла понять, почему родня прекратила общение, а в некоторых СМИ появилась новости о том, что артистка продает информацию о членах своей семьи.

Однако не так давно жизнь Смоктуновской начала налаживаться. Артистку приняли в театр под руководством Армена Джигарханяна, она начала сниматься в фильмах и сериалах.