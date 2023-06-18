Бабушка о таком недуге и не слышала: Стас Пьеха страдает от болезни глубоких стариков

Поклонники Стаса Пьехи не на шутку встревожены, ведь их кумир попал в больницу. 42-летний певец поступил в клинику с острой болью в районе сердца.

У внука Эдиты Пьехи диагностировали стенокардию. Это болезнь распространена среди глубоких стариков, но примечательно, что даже бабушка Стаса никогда не сталкивалась с этим. Шокированные поклонники гадают, что же произошло с их кумиром.

Дело в том, что долгие годы у Пьехи была зависимость от запрещенных препаратов. Это сильно ударило по его здоровью, которое время от времени дает серьезные сбои. Первый инфаркт у Пьехи случился в 34 года, после чего певец завязал с пагубными привычками и занялся здоровьем. Однако этих мер оказалось недостаточно.

Сейчас Стас постоянно информирует фанатов о своем состоянии. Он призывает подписчиков ценить жизнь, не перегружать организм и сердце. Одни поклонники поддержали Пьеху и пожелали ему скорейшего выздоровления. Но нашлись и скептики, которые усмотрели в его болезни пиар.