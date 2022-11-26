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Бабушка, которую все принимают за 20-летнюю внучку: фото ее фигуры мотивирует молодых

26 ноября 2022 10:00
Бабушка, которую все принимают за 20-летнюю внучку: фото ее фигуры мотивирует молодых

Она годами работала над своим телом.

Трудно поверить, что эффектной Лесли Максвелл из Австралии уже 65 лет. Женщина отличается подтянутой спортивной фигурой и моложавым лицом. Также Лесли является бабушкой взрослой внучки.

Лесли с ранних лет занимается фитнесом и участвует в соревнованиях по бодибилдингу.

Женщина привыкла выступать в крошечных бикини, поэтому не стесняется публиковать в соцсетях снимки в откровенных нарядах.

Лесли Максвелл во всем поддерживает ее дочь – 43-летняя Ванесса, а также 20-летняя внучка Тия. Представительницы всех трех поколений семьи – настоящие красавицы с роскошными фигурами. Свои примером женщины показывают, что иметь идеальное тело можно в любом возрасте.

Бабушка, которую все принимают за 20-летнюю внучку: фото ее фигуры мотивирует молодых
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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