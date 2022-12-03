Бабушка из «Уральских пельменей»: вот какую красотку удалось охомутать юмористу

Андрей Рожков начал свою карьеру юмориста с команды КВН «Уральские пельмени», которая позже превратилась в невероятно популярное шоу. Особенно запомнился зрителям образ бабушки в исполнении Рожкова.

Юморист выступал во множестве программ – «Большая разница», «Comedy Club», «Ты смешной», «Южное Бутово» и других. Сегодня Андрей Рожков – один из самых востребованных комедийных артистов на российской сцене.

Сложилась и личная жизнь талантливого комика.

Еще в студенческие годы Рожков познакомился с восточной красавицей Эльвирой и спустя 6 лет привел ее в ЗАГС. Сейчас в семье телезвезды трое детей – и все мальчики. Сыновья Андрея Рожкова занимаются футболом и теннисом, а его эффектная супруга любит лепку и пишет картины.