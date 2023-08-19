Бабушка из сказки умерла страшной смертью: единицы знали, что ее преследовал японец

Некоторые советские актрисы подолгу оставались в одном и том же образе. Например, Анастасии Зуевой в кино доставались исключительно роли старушек. Зрители могут помнить ее как обаятельную сказительницу из фильмов Александра Роу, которая в кадре открывала резные ставни, высовывалась из окна и начинала рассказывать новую историю.

А между тем ее жизнь сама могла быть положена в основу фильма. Первый супруг оказался тираном, забравшим после развода сына на воспитание. Второй предал ее, когда завел роман с другой.

В 1959 году Зуева была уже в возрасте и не надеялась на внимание мужчин, но на гастролях в Японии ею заинтересовался поклонник. Ухажер оказался влиятельным миллионером, который ездил за театральной труппой из города в город, чтобы добиться расположения актрисы.

Однако Зуева к таким преследованиям японца относилась прохладно и не собиралась ради мужчины покидать страну и родной театр. Поэтому этот роман не получил продолжения. Это решение аукнулось актрисе в старости: умирала она в полном одиночестве без любимого мужчины или сына.