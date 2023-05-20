Бабушка из российской глубинки: что стало с заменой Хюррем после «Великолепного века»

Любимейшей героиней поклонников сериала «Великолепный век» стала Хюррем. И в этом состоит немалая заслуга красавицы Мерьем Узерли. В ее исполнении импульсивной султанше стали сочувствовать миллионы зрителей. Именно поэтому публика с тяжелым сердцем восприняла замену привлекательной актрисы.

Повзрослевшую супругу османского правителя сыграла Вахиде Гердюм. Первые серии с ее участием не понравились фанатам проекта, и многие раскритиковали выбор создателей. Однако со временем люди привыкли к артистке, а для некоторых она даже затмила Мерьем.

Впрочем, в реальности турецкая актриса явно уступает своей молодой коллеге. Без роскошных нарядов из «Великолепного века» женщина выглядит не так царственно. За пределами съемочной площадки Вахиде похожа на обычную бабушку из российской глубинки. Она носит большие очки, а волосы прячет под платком.