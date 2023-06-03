«Бабушка» и «внучка»: Макс из «Паромщицы» умудрился жениться на обеих

Андрей Барило известен по многим сериальным ролям. В «Паромщицах» он сыграл Макса, а в «Склифосовском» — анестезиолога Неклюдова. Также Барило частый герой светской хроники, ведь его личная жизнь представляет собой отдельное кино.

В юности Андрей был женат на актрисе Светлане Рябовой, известной по драме «Ты у меня одна». Примечательно, что она старше экс-супруга на 13 лет. Рябова родила от Барило двух дочерей, однако совместные дети не скрепили отношения актеров. Андрей не был готов к семейной жизни и заглядывался на молоденьких коллег.

В итоге этот брак распался, и Барило «переключился» на юных спутниц. Его следующей пассией стала актриса Александра Солянкина, которая моложе него на 11 лет. Однако эти отношения не привели к браку, а позднее развалились. Говорили, что Солянкина ушла к другому.

В 2020 году Барило женился во второй раз. Он снова связал свою жизнь с очаровательной коллегой Татьяной Туманной. Супруга моложе Андрея на 18 лет.

Так на счету 49-летнего актера браки с женщинам разных возрастов. Рябовой сегодня 62 года, и она вполне бы сошла за бабушку Туманной.