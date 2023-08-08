Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»

Турецкий сериал «Великолепный век» покорил множество сердец по всему миру. Армия поклонников насчитывает миллионы фанатов. Конечно, одной из самых любимых героинь стала Хюррем, жена султана Сулеймана Великолепного. Ее сыграли сразу две актрисы. Причем обе в обычной жизни выглядят очень удивительно.

Мерьем Узерли досталась роль более молодой Хюррем. Сейчас актрисе уже 39 лет, но выглядит она значительно моложе. Так, фанаты поразились Мерьем Узерли без макияжа на фото, которое она выставила у себя в соцсетях. Артистка выглядела не просто молодой, а даже юной.

Чего не скажешь о Вахиде Гердюм, которая воплотила на экране более взрослую версию наложницы и любимой женщины султана. В обычной жизни актрису можно было бы перепутать со среднестатистической старушкой из электрички, которая с тележкой едет летом на дачу. Хотя турецкой артистке всего 58 лет, она выглядит старше.