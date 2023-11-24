Бабушка-фрик: как сейчас выглядит главный секс-символ 90-х (фото)

Наталья Ветлицкая по праву считалась одной из главных артисток в 90-е. Певица покорила фанатов сначала в составе группы «Мираж», а позднее — вольными выступлениями. Но спустя несколько лет триумфа она неожиданно пропала из поля зрения публики и, как оказалось позднее, уехала за границу.

Однако Ветлицкая не смогла навсегда оставить сцену и решила вернуться. Она подготовила несколько новых композиций, одну из которых написал для нее Дмитрий Маликов, и выбрала для себя новый образ. Артистка носит глубокое декольте, отдает предпочтение ярким и блестящим нарядам, а ее волосы непременно выкрашены в несколько цветов.

И если одни поклонники с восторгом отнеслись к переменам в образе и к возвращению кумира 90-х, то другие осудили Ветлицкую. По их мнению, на пороге 60-летия артистке нужно быть скромнее и останавливать свой выбор на менее откровенных нарядах.