Бабушка бы гордилась: внуки Глаголевой выиграли в генетическую лотерею (фото)

Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская стала женой Александра Овечкина в 2016 году. Супруги стараются не привлекать внимание к своей личной жизни и держат в тайне быт семьи. Однако изредка в социальных сетях Шубской появляются снимки их сыновей.

Так, несколько дней назад знаменитость поделилась серией кадров, сделанных в честь дня рождения старшего наследника Сережи. В честь праздника заботливые родители украсили всю квартиру, что, судя по снимкам, привело в восторг и именинника, и его брата Илью.

«Сегодня 5 лет нашему старшему сыночку! С днем рождения, любимый!» — подписала запись Шубская.

Подписчики не прошли мимо трогательной публикации знаменитости. В комментариях они осыпали комплиментами детей знаменитостей, отметив, что те унаследовали красоту и мамы, и знаменитой бабушки.