«Бабуля»: как выглядит звезда «СашиТани», если ее умыть (фото)

Валентина Рубцова в течение многих лет появляется на экранах в образе Тани Сергеевой из сериалов «Универ» и «СашаТаня». Зрители наблюдали, как героиня взрослеет вместе с ними, но не догадывались, насколько сильно годы сказались на любимой артистке.

Так, в своем блоге знаменитость поделилась «честным» снимком. В кадре она не постеснялась своей внешности и предстала полностью без косметики, уложив волосы аккуратным пробором посередине.

Неожиданная публикация шокировала поклонников артистки. В комментариях они отметили, что Рубцова кажется значительно старше своих лет и похожа на настоящую бабушку, хотя на экране выглядит совершенно иначе. Некоторые даже признались, что не узнали звезду, за которой следят уже не один год.

«Бабуля», «Женщина, вы кто, где Таня?», «Не узнала вас даже»,

— удивляются пользователи Сети.