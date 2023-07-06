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Киноафиша Статьи «Бабуля»: как выглядит звезда «СашиТани», если ее умыть (фото)

«Бабуля»: как выглядит звезда «СашиТани», если ее умыть (фото)

6 июля 2023 13:00
«Бабуля»: как выглядит звезда «СашиТани», если ее умыть (фото)

Этой осенью артистка отметит 46-й день рождения.

Валентина Рубцова в течение многих лет появляется на экранах в образе Тани Сергеевой из сериалов «Универ» и «СашаТаня». Зрители наблюдали, как героиня взрослеет вместе с ними, но не догадывались, насколько сильно годы сказались на любимой артистке.

Так, в своем блоге знаменитость поделилась «честным» снимком. В кадре она не постеснялась своей внешности и предстала полностью без косметики, уложив волосы аккуратным пробором посередине.

Неожиданная публикация шокировала поклонников артистки. В комментариях они отметили, что Рубцова кажется значительно старше своих лет и похожа на настоящую бабушку, хотя на экране выглядит совершенно иначе. Некоторые даже признались, что не узнали звезду, за которой следят уже не один год.

«Бабуля»: как выглядит звезда «СашиТани», если ее умыть (фото)

«Бабуля», «Женщина, вы кто, где Таня?», «Не узнала вас даже»,

— удивляются пользователи Сети.

Фото: кадр из сериала «СашаТаня» (2013), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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