Бабника Пасмюрая из шоу «Форт Боярд» исправила лишь одна женщина: гляньте на нее (фото)

Энтони Лаборд стал известен на весь мир благодаря шоу «Форт Боярд». Именно он исполнил роль Пасмюрая, помощника Паспарту, который провожает участников на задания. Артист покорил тысячи поклонников по всему миру, однако мало кто знает, как сложилась личная жизнь знаменитости.

Как оказалось, еще несколько лет назад Энтони был известен на всю Францию как дамский угодник. За его плечами были десятки ярких романов, но однажды он встретил Гаэль, которая поразила его своей красотой. Именно с ней артист понял, что готов остепениться и завести семью.

Однако старые привычки давали о себе знать. Первое время романа с Гаэль Энтони продолжал активно флиртовать с другими женщинами, из-за чего они приняли решение расстаться. Но спустя три месяца артист сделал своей избраннице предложение, а она поверила ему, и они сыграли свадьбу.

Энтони предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно только, что вместе с избранницей они воспитывают сына. Изредка он делится снимками семьи, которые собирают большое количество комплиментов от пользователей Сети.