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Бабника осадили: любовные похождения сыграли с Мироновым злую шутку

31 июля 2022 12:37
Бабника осадили: любовные похождения сыграли с Мироновым злую шутку

Актер проиграл Мягкову.

Неспроста Андрей Миронов хотел сыграть Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» — именно эта роль в 1975 году превратила Андрея Мягкова из малоизвестного актера в настоящую звезду.

Миронов ответственно подошел к кинопробам, с которых даже сохранилась его фотография в образе Лукашина. Однако Эльдар Рязанов не хотел утверждать его в качестве главного героя, режиссеру артист виделся Ипполитом.

Бабника осадили: любовные похождения сыграли с Мироновым злую шутку

Фото: канал «Кино и судьбы»

Актер все-таки настоял на прослушивании, но с треском провалился. Рязанов не поверил в его потуги притвориться скромным советским хирургом, не пользующимся успехом у женщин. Не помогли ни очки в толстой оправе, ни тревожные нотки в голосе. Кроме того слава дамского угодника шла впереди Миронова.

Рязанов отверг его кандидатуру, а от роли Ипполита Андрей Александрович отказался сам — уж больно надоело ему играть негодяев на экране.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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