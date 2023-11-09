Бабкину «отксерокопировали»: самая ненавистная телеведущая России изменилась до неузнаваемости

Надежде Бабкиной пора нервничать. Вскоре вокалистке придется столкнуться с конкуренцией, ведь ее стиль полностью скопировала известная ведущая. Знаменитая скандалистка нарядилась в 73-летнюю певицу, чем шокировала общественность. Бабкину подобное перевоплощение вряд ли обрадует.

У Регины Тодоренко неоднозначная репутация в шоу-бизнесе. Во время одного из интервью звезда заявила, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в своей тяжелой судьбе. Тысячи россиянок ополчились на ведущую «Орла и решки». После череды протестов артистку даже лишили звания «Женщина года».

Впрочем, несмотря на грязные истории, блондинка живет дальше и продолжает эпатировать публику. Недавно Тодоренко примерила черный парик, надела массивные очки и строгий костюм. Многие отмечают, что в таком образе ведущая — это вылитая Бабкина, разве что на 20 лет моложе.