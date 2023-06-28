Бабкина засветилась прямо перед камерой и ошарашила народ: видео не для слабонервных

Последние 20 лет Надежда Бабкина неизменно восхищала публику стильной внешностью. После того как певица закрутила роман с молодым музыкантом Евгением Гором, она стала гораздо лучше ухаживать за собой, стильно одеваться и сменила русские народные платки на модные прически.

Недавно гостевой брак Бабкиной и Гора подошел к концу. Музыкант после расставания растворился в работе, а певица, кажется, решила справляться с разрывом одним из худших способов. В погоне за молодостью Надежда явно перестаралась с модификациями внешности.

На новом видео Надежда Бабкина едет в машине со своим питомцем, псом Топазом. Собака выглядит отлично, а вот певица просто шокировала своим лицом фанатов. От «уколов красоты» лицо артистки просто раздулось и выглядит как ненатуральная глянцевая маска. Многие посчитали, что естественное старение пошло бы Бабкиной намного больше, чем многочисленные процедуры.