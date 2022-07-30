Бабкина вскрыла невероятное последствие комы: врач опешил

В 2020 году вся страна готовилась к худшему, когда Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за заражения коронавирусом. Все обошлось, через неделю певица пришла в себя и рассказала, как ее изменила болезнь:

«Мой доктор, у которой я наблюдаюсь уже лет тридцать, сказала: "Никогда не видела у тебя таких хороших анализов!"».

Надежда Георгиевна объяснила, что весь ее организм после пережитой клинической смерти перестроился. Изменения произошли не только физические, но и психологические. Бабкина заверила, что сосредоточилась на позитивных мыслях, отбросив всю «шелуху».

Еще одним последствием комы оказалась вскрывшаяся правда о ее звездных друзьях — исполнительница убедилась, что окружила себя правильными людьми. В интервью изданию «7Дней » она поделилась, что первыми ее после болезни поддержали Алла Пугачева с Максимом Галкиным.