Бабкина предала огласке подлый поступок Пугачевой, который она никогда ей не простит

Надежда Бабкина раскрыла свое истинное отношение к Алле Пугачевой. Артистка затаила обиду на Примадонну сразу по нескольким причинам.

В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» звезда заявила, что в свое время коллега по цеху претендовала на ее театр «Русская песня». Но Алле Борисовне не удалось добиться желаемого — лакомый кусочек достался Бабкиной.

Но не только этот поступок певице нелегко простить Пугачевой. Надежда Георгиевна не поддержала ее решение переехать в Израиль. По мнению исполнительницы, эмиграция Примадонны стала плевком в лицо всему народу.

Бабкина подметила, что Аллу Борисовну обожала вся страна, но любовь эта не оказалась взаимной. Певица не понимает, как звезда так легко оставила своих многочисленных поклонников, которые явно не ожидали от нее столь подлого предательства.