«Бабайка»: миссис Россия шокировала народ фото без фильтров
Красотка оказалась чудовищем.
В Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия мира-2023», который обернулся громким скандалом. Публика возмущена выбором членов жюри, которые отдали свое предпочтение Наталье Оскар, учительнице английского языка с Дальнего Востока.
После своей победы блондинка подверглась настоящей травле. В социальных соцсетях Оскар выглядит словно кукла Барби, но в реальной жизни она далека от идеала. Увидев ее фото без фильтров, россияне испытали неподдельный шок.
Теперь интернет-пользователи задаются вопросом, куда смотрели судьи и почему самой красивой женщиной страны признали жертву пластики и фотошопа.
«Много косметики, накачанные губы, татуировка, искусственная вся. Нет никакой женственности и красоты. Кто жюри, на мыло!», «Титул „Самая страшная“ ей больше подойдет», «Она похожа на Чаки», «Бабайка», — критикуют Наталью в Сети.