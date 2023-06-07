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«Бабайка»: миссис Россия шокировала народ фото без фильтров

7 июня 2023 18:00
«Бабайка»: миссис Россия шокировала народ фото без фильтров

Красотка оказалась чудовищем.

В Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия мира-2023», который обернулся громким скандалом. Публика возмущена выбором членов жюри, которые отдали свое предпочтение Наталье Оскар, учительнице английского языка с Дальнего Востока.

После своей победы блондинка подверглась настоящей травле. В социальных соцсетях Оскар выглядит словно кукла Барби, но в реальной жизни она далека от идеала. Увидев ее фото без фильтров, россияне испытали неподдельный шок.

Теперь интернет-пользователи задаются вопросом, куда смотрели судьи и почему самой красивой женщиной страны признали жертву пластики и фотошопа.

«Бабайка»: миссис Россия шокировала народ фото без фильтров

«Много косметики, накачанные губы, татуировка, искусственная вся. Нет никакой женственности и красоты. Кто жюри, на мыло!», «Титул „Самая страшная“ ей больше подойдет», «Она похожа на Чаки», «Бабайка», — критикуют Наталью в Сети.

Фото: социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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