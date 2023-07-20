Баба ягодка опять: Лолита произвела фурор в «голом» наряде

Лолита Милявская взяла реванш за свой старый провал. Несколько лет назад артистка вышла на сцену в прозрачном комбинезоне, из-за чего стала жертвой травли. Тогда неидеальная фигура певицы шокировала всех без исключения.

Но теперь лишний вес в прошлом. Похудевшая звезда вновь облачилась в голый наряд и на этот раз произвела настоящий фурор. Зрители VK Fest пришли в восторг от смелости и точеных форм исполнительницы.

Высоко оценили образ знаменитости и стилисты. Например, Мария Абабкова заметила, что если Лолита хотела, чтобы все внимание публики было приковано только к ней, то добилась своего.

«Образ актуальный. Она привлекла внимание к рукам и груди», — подметила стилист в беседе с порталом BLITZ+.

Также эксперт подчеркнула, что сетка и пиджак оверсайз, которые использовала знаменитость для выхода в свет, сейчас как никогда актуальны.