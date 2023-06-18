Баба Яга в мини-юбке шокировала каждого в СССР: годы ее не пощадили

Валентина Кособуцкая прославилась после выхода фильма-сказки «Новогодние приключения Маши и Вити». Актрисе довелось сыграть Бабу Ягу — эта героиня в ее исполнении произвела фурор.

Сказочный персонаж Кособуцкой получился смелым и не в меру пикантным. Впервые на советском экране Баба Яга предстала в мини-юбке. Каждый зритель в СССР был шокирован этим откровением и провокацией. Зато Валентина Григорьевна стала узнаваемой актрисой и народной любимицей.

После такого оглушительного успеха режиссеры стали наперебой приглашать актрису в свои картины. Кособуцкая сыграла в мелодраме «Труффальдино из Бергамо», в экранизации «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» и в других лентах.

Несмотря на многообещающее начало, карьера актрисы пошла на спад. Кособуцкая снималась реже, а ее роли были малозаметными. Сегодня 75-летнюю артистку приглашают в сериалы и фильмы, которые не пользуются большим успехом. Так, ее можно увидеть в картинах «Первый отдел», «Чума», «Рыцарь нашего времени».

Увы, возраст не пощадил актрису. С годами из прелестной девушки она превратилась в самую обычную седовласую бабушку с морщинистой кожей и обвисшей шеей. Та горячая Баба Яга осталась в далеком прошлом.