Баба-яга, костяная нога: люди раскритиковали Высоцкую за пугающий внешний вид

Юлия Высоцкая никогда не скрывала свою любовь к спорту. В блогах она рассказывает, как занимается фитнесом и скандинавской ходьбой, бегает, а за весом следит с помощью интервального голодания. Но далеко не всех поклонников восхищает ее поведение и результаты.

Так, несколько дней назад на странице Высоцкой появилась серия снимков, сделанных во время отпуска. В кадре артистка на фоне бассейна позирует в коротких шортах, хвастаясь стройными ногами, но большая часть фанатов раскритиковала знаменитость.

В комментариях пользователи Сети призвали супругу Андрея Кончаловского внимательнее относиться к своему здоровью. По их мнению, звезда выглядит чересчур худой и болезненной, поэтому ей срочно нужно сменить диету. Также многие отметили, что артистка подает весьма дурной пример своим поклонницам.