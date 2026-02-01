Ба, знакомые все лица: угадайте 8/8 культовых советских фильмов по кадру крупным планом (сложнейший тест)

Знаем, знаем: «Да я эти фильмы наизусть помню!» — именно так вы сейчас подумали. Но мы всё же рискнём вас озадачить. Наш тест — не про очевидные сцены рядом с заливной рыбой или с икрой заморской, баклажанной на столе. Здесь всё иначе.

Мы взяли кадры, где на экране — только лицо. Минимум фонов, антуража или характерных костюмов. Только глаза, морщинки, улыбка или, наоборот, гримаса отчаяния — и ваша память.

Узнаете ли вы гениальную грусть Ирины Муравьевой? Справитесь с загадочным взглядом Евгения Моргунова? Разгадаете ли шедевр с Алисой Фрейндлих лишь по ее сережкам?

Проверьте, насколько крепка ваша связь с советской киноклассикой. Если узнаете хотя бы 6 из 8 — вы почти что гений. Все 8? Браво, вы живая энциклопедия золотого века кино СССР. Время напрячь извилины и глаза!