Азиса из скандального клипа Mrazish теперь не узнать: стал нормальным мужиком

В 2011 году российские зрители впервые увидели клип болгарского певца Азиса на песню Mrazish. Видео оказалось скандальным и довольно вызывающим, ведь певец снимался в компании других мужчин, будто намекая на свою нетрадиционную ориентацию. В пользу этой версии говорили яркий макияж и маникюр исполнителя.

Ролик взорвал Сеть, и пользователи набросились на Азиса с критикой. Его начали оскорблять, а название композиции закрепилось за ним в качестве прозвища. Такой популярности певец поначалу был не рад и призывал к толерантности. Однако противоречивый образ исполнитель продолжал использовать: в следующих клипах он танцевал на каблуках или снимался полуобнаженным. Но постепенно его эпатажные выходки перестали интересовать зрителей.

Как оказалось, затем Азис изменил сценический образ. Он сбросил более 30 килограммов, отказался от каблуков и косметики и превратился в жгучего брюнета-красавца. Теперь в клипах 44-летнего певца с ним позируют лишь привлекательные девушки модельной внешности.