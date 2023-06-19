Азиаты за глаза называют европейцев вонючками: переубедить их невозможно, и вот почему

Грубовато, правда? Но на деле так и есть. И дело не в невежестве и невоспитанности представителей азиатских народов. Дело в анатомическом строении и в особенностях потоотделения. Для всех азиатов кожа европейцев пахнет чем-то кислым и неприятным. Не помощники здесь ни гели для душа, ни стойкий и ядерный парфюм. Поделать с этой особенностью ничего нельзя.

Дело в том, что разные расы и национальности не похожи друг на друга не только внешне. Функционирование всего организма в целом — это тоже важное различие. И здесь нет ничего странного. Ведь территория, погодные условия и среда обитания у разных народов были разными. Соответственно, и адаптировался человек к этим условиям веками по-разному.

Азиаты от природы обладают «нюхом как у собаки», а потеют гораздо менее обильно, чем европейцы. Вот почему почти любой, даже самый вежливый, представитель Азии скажет про европеоида и даже про негроида: «Вонючка!»