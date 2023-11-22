Азиаты ненавидят иностранцев из-за одной особенности: русские не исключение

Ходить вокруг да около нет смысла: азиаты считают европейцев вонючками. Звучит грубо, да. Но если не воспринимать буквально, то фактически все, увы, так и есть. Европейцы для представителей Азии пахнут кислятиной.

Более того, по мнению азиатов, парфюм, даже элитный и селективный, не только не помогает решить проблему, но и усугубляет ее. «Виноваты» особенности потоотделения, которые у представителей разных рас разные. Организмы у жителей Азии и Европы разные, поэтому и функционируют по-разному.

Логическое объяснение этому довольно простое: люди селились на разных территориях, имели отличный друг от друга образ жизни и эволюционно подстраивались к этому образу жизни по-разному. Все это рассказывают в российских школах на уроках истории и биологии. Но, видимо, в азиатских учебных заведениях этим темам внимание не уделяют.

Правда, есть хлипкое, но оправдание. У азиатов очень чувствительное обоняние. Поэтому они на дух не переносят амбре, исходящее от большинства европейцев. Более того, сами азиаты потеют гораздо меньше, чем европейцы.