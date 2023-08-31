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Азиатская модель смыла макияж, и мужчины заревели: слов нет, одни эмоции

31 августа 2023 06:30
Азиатская модель смыла макияж, и мужчины заревели: слов нет, одни эмоции

Шокирующее преображение без пластики.

Современные девушки получили немыслимые возможности по улучшению собственной внешности: от профессиональной косметики и бьюти-процедур до специальных фильтров, встроенных в камеру смартфона. Дальше всех в этом направлении ушли азиатские барышни. Они знают ряд секретов, которые превратят любую дурнушку в топ-модель.

В Сети набирают популярность ролики, на которых красавицы смывают макияж и оказываются абсолютно неприглядными особами с кучей недостатков. На одном из таких видео привлекательная леди снимает с щек и век специальные наклейки, убирает накладные ресницы, смывает макияж и оказывается просто «серой мышкой».

Особенно шокируют подобные кадры мужчин, которые не знакомы с тайнами макияжа.

«Моя жизнь никогда не будет прежней», «Как теперь верить женщинам?» — возмущаются они в комментариях.

Сегодня косметика и фильтры на телефонах так преображают представительниц прекрасного пола, что следует быть очень осторожными при знакомствах в Сети.

Фото: unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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