Азиатки неспроста всегда очень худые: дело не в питании или спорте

Как только речь заходит о типичных восточных женщинах, в голове сразу же рисуется образ стройной красавицы, одетой с иголочки. На самом деле азиатки такие худые не просто так. И помогает им вовсе не питание и активный спорт.

И в Южной Корее, и в Китае довольно строгие стандарты красоты, которым обязаны соответствовать местные жительницы. Даже размер L уже считается там недопустимым для женщин, также как и вес более 50 кг.

Такие дамы не смогут рассчитывать не только на удачное замужество, но и на хорошие места работы. Вот почему восточные девушки буквально доводят себя до истощения, чтобы только не поправляться.

Более обеспеченным женщинам пригождается помощь пластических хирургов — эта отрасль медицины в Азии очень популярна. Кроме того, играет роль и постоянный стресс: высокая конкуренция на работе и напряженный график позволяют держать тело в тонусе и не расслабляться. Правда, эти нервы пагубно сказываются на здоровье, которое девушки приносят в жертву.