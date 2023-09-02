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Азиатки неспроста всегда очень худые: дело не в питании или спорте

2 сентября 2023 21:00
Азиатки неспроста всегда очень худые: дело не в питании или спорте

Девушкам приходится подстраиваться под жесткие требования.

Как только речь заходит о типичных восточных женщинах, в голове сразу же рисуется образ стройной красавицы, одетой с иголочки. На самом деле азиатки такие худые не просто так. И помогает им вовсе не питание и активный спорт.

И в Южной Корее, и в Китае довольно строгие стандарты красоты, которым обязаны соответствовать местные жительницы. Даже размер L уже считается там недопустимым для женщин, также как и вес более 50 кг.

Такие дамы не смогут рассчитывать не только на удачное замужество, но и на хорошие места работы. Вот почему восточные девушки буквально доводят себя до истощения, чтобы только не поправляться.

Более обеспеченным женщинам пригождается помощь пластических хирургов — эта отрасль медицины в Азии очень популярна. Кроме того, играет роль и постоянный стресс: высокая конкуренция на работе и напряженный график позволяют держать тело в тонусе и не расслабляться. Правда, эти нервы пагубно сказываются на здоровье, которое девушки приносят в жертву.

Фото: Unsplash
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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