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Аж жуть берет: эти покупки иностранцев доведут любого китайца до икоты

1 мая 2023 16:20
Аж жуть берет: эти покупки иностранцев доведут любого китайца до икоты

Перед поездкой надо это учесть.

Китайцы, как и другие народы Азии, всегда славились своим трепетным отношением к традициям. Одна из них может удивить любого иностранца, потому что кажется слишком абсурдной и диковатой.

Так, в магазинах Поднебесной можно легко найти традиционную китайскую одежду. Вот только не нужно спешить покупать ее. Дело в том, что такие наряды предназначены строго для погребения покойников. Поэтому когда китайцы видят в своей стране зарубежных гостей в их традиционном одеянии, то их охватывает внутренняя паника. Они признаются, что им становится жутко при взгляде на мимо проходящего человека в погребальном наряде.

Кстати, в их поминальной процессии полностью исключается красный цвет, потому что он считается символом жизни. У китайцев есть поверье, что дух человека, на одежде которого присутствует этот оттенок, застрянет между двумя мирами и навечно потеряет покой. Также во время траура они убирают все предметы красного цвета — как и мы занавешиваем все зеркала в доме.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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