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Аж завидно: вот как спустя 20 лет выглядит секретарша Люда из «Бригады»

5 февраля 2023 20:30
Аж завидно: вот как спустя 20 лет выглядит секретарша Люда из «Бригады»

Артистка продолжает активно строить карьеру.

Светлана Чуйкина прославилась за всю страну, сыграв секретаршу Люду в криминальном сериале «Бригада». Поклонники влюбились в очаровательную героиню, для которой история Саши Белого стала вторым опытом в кино.

После яркого старта артистка продолжила покорять отечественное телевидение. Она с блеском сыграла в сериалах «Московская борзая» и «Громовы. Дом надежды», а последней ее ролью стал интернациональный триллер «Плакать нельзя» с Иваном Янковским и Джонатаном Солвеем.

Аж завидно: вот как спустя 20 лет выглядит секретарша Люда из «Бригады»

Чуйкина старается не скрывать личную жизнь от поклонников и рассказывает новости в своих социальных сетях. Актриса не скупится на публикации, собирая множество комплиментов от фанатов. Как уверены подписчики, 47-летняя знаменитость смогла сохранить свою красоту и с годами становится только эффектнее.

«Вы удивительная и потрясающая актриса», «Самая красивая», «Королева», «Шикарно выглядите», — уверены пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала «Бригада», 2002, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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