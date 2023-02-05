Аж завидно: вот как спустя 20 лет выглядит секретарша Люда из «Бригады»

Светлана Чуйкина прославилась за всю страну, сыграв секретаршу Люду в криминальном сериале «Бригада». Поклонники влюбились в очаровательную героиню, для которой история Саши Белого стала вторым опытом в кино.

После яркого старта артистка продолжила покорять отечественное телевидение. Она с блеском сыграла в сериалах «Московская борзая» и «Громовы. Дом надежды», а последней ее ролью стал интернациональный триллер «Плакать нельзя» с Иваном Янковским и Джонатаном Солвеем.

Чуйкина старается не скрывать личную жизнь от поклонников и рассказывает новости в своих социальных сетях. Актриса не скупится на публикации, собирая множество комплиментов от фанатов. Как уверены подписчики, 47-летняя знаменитость смогла сохранить свою красоту и с годами становится только эффектнее.