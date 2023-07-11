«Аж слезы пошли»: фото Прилучного с крошкой-сыном растрогало народ

Павел Прилучный не балует поклонников фото и видео с младшим сыном Микаэлем. Однако недавно актер сделал исключение и показал подписчикам редкий и долгожданный контент с наследником от Зепюр Брутян.

В социальных сетях звезда «Закрытой школы» опубликовал видео, в кадрах которого видна только ручка малыша. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы растрогать народ. Кроха крепко держался за палец отца. И хоть Прилучный постоянно двигал рукой из стороны в сторону, Микаэль так и не выпустил его из своей маленькой, но уже такой сильной ладошки.

«Боже, как мило. Аж слезы пошли», «Трогательно», «Сладкий кулачок», «Какая хорошенькая ладошечка»,

— поделились впечатлениями от увиденного пользователи Сети. К слову, для Прилучного это уже третий ребенок. Также у артиста есть дочь Мия и сын Тимофей, которых ему родила актриса Агата Муцениеце.